Calcio Spagnolo: Al via tavolo con Stellantis, Urso – Il governo ha dato, attendiamo risposte

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avviato tavoli di discussione sugli stabilimenti del gruppo Stellantis. L’obiettivo è quello di garantire che l’azienda adatti il suo piano industriale e finanziario alle esigenze del sistema Italia, in un momento in cui diversi produttori stanno cercando nuovi siti produttivi in Europa a causa dei cambiamenti nella politica del settore auto.

Nelle prossime settimane saranno diffusi i dati sulle vendite di auto del mese di marzo in Italia, con le case automobilistiche in attesa degli ecobonus del governo. Urso ha incontrato i sindacati a Melfi e si appresta a tenere incontri anche a Mirafiori, Atessa, Cassino, Pomigliano, Modena e Termoli. L’obiettivo del ministro è di raggiungere un milione di veicoli prodotti in Italia con il marchio Stellantis.

L’azienda ha ribadito l’importanza dell’Italia nella sua strategia globale e l’ambizione di produrre un milione di veicoli entro il 2030. Il governo, dal canto suo, spera di attrarre un altro produttore nel Paese, con particolare interesse sul mercato asiatico e nord americano.

Il piano di incentivi del governo mira a stimolare la produzione e le vendite di auto, inclusa la 500 elettrica prodotta a Mirafiori. Tra le misure previste ci sono agevolazioni per la rottamazione di auto inquinanti e aiuti per le famiglie a basso reddito.