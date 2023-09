Calcio spagnolo – Alessia Pifferi e lomicidio della piccola Diana: Non sgridatemi, pensavo che il biberon le bastasse

Titolo: Donna accusata di omicidio racconta l’orribile scoperta della morte della figlia di fronte alla Corte d’Assise di Milano

Milano, [data]. La Corte d’Assise di Milano ha ascoltato attentamente il racconto di Alessia Pifferi, una donna alle prese con un dramma che ha sconvolto l’opinione pubblica. Alessia, accusata di omicidio volontario pluriaggravato, ha raccontato ai giudici la tragica scoperta della morte della sua piccola Diana.

Il racconto di Alessia trae origine dal luglio 2022, quando rientra a casa dopo alcuni giorni passati con il suo compagno. Ciò che si trova davanti agli occhi è un quadro angosciante: Diana è senza vita sul lettino da campeggio. In preda al panico, la donna chiama immediatamente un vicino di casa per chiedere aiuto e viene successivamente portata in questura per essere interrogata.

Nel corso del procedimento giudiziario, Alessia si presenta in tribunale per dare testimonianza e difendersi dalle accuse di omicidio. Con voce rotta dall’emozione, afferma di essere stata una madre esemplare e di aver sempre provveduto alle cure e alle necessità della sua adorata figlia.

La donna ha sorpreso tutti quando ha rivelato che non era a conoscenza della sua gravidanza fino al momento del parto. Questa sconcertante rivelazione ha destato grande stupore tra i presenti in aula, alimentando ulteriori interrogativi sul caso.

Durante l’udienza, l’ex compagno di Alessia ha testimoniato che la donna preferiva recarsi da lui senza la figlia per “respirare” e che la piccola Diana sarebbe stata affidata alla baby sitter o alla sorella. Questa testimonianza ha messo in luce dinamiche complesse all’interno della famiglia, lasciando spazio a molteplici ipotesi investigative.

Il processo continua con l’ascolto di ulteriori testimonianze e l’analisi delle prove raccolte. La verità su quanto accaduto quella tragica giornata, che ha segnato indelebilmente la vita di Alessia e della sua famiglia, sembra ancora lontana dall’emergere completamente.

L’interesse mediatico intorno a questo caso tanto drammatico quanto misterioso è destinato a crescere, con un’opinione pubblica in attesa di conoscere tutti i dettagli che potrebbero far luce sulla tragica morte di Diana. La Corte d’Assise di Milano si appresta a continuare il processo, in cerca di giustizia per la piccola vittima e per dare una risposta a domande ancora senza risposta.