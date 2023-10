Calcio spagnolo: Allerta meteo arancione, temporali in Toscana e Liguria: gli aggiornamenti sul maltempo

Firenze, 19 ottobre 2023 – Nelle regioni di Toscana e Liguria è stata dichiarata l’allerta meteo arancione. Durante la notte e le prime ore del mattino si sono verificati intensi temporali, accompagnati da tuoni e una tempesta di fulmini. Il fenomeno meteorologico si è spostato dalla costa al mare, colpendo inizialmente la provincia di Massa Carrara. Ecco tutti gli aggiornamenti sul maltempo.

Le province di Livorno e Pisa hanno registrato forti temporali, con precipitazioni fino a 60 mm tra le ore 06 e le ore 07. A Casciana Terme si è verificato un vero e proprio nubifragio con 36 mm di pioggia in soli 15 minuti. Temporali meno intensi si sono verificati anche nelle province di Lucca e Pistoia, fino ad arrivare a Pisa.

A Livorno si sono verificati allagamenti nelle strade, principalmente su via Galilei, via Firenze e via Provinciale Pisana. Il traffico è stato deviato per permettere la circolazione. A causa del forte vento, alcuni alberi sono caduti nella zona della scuola Banditella, causando danni alle auto, ma fortunatamente non ci sono state persone coinvolte.

Le precipitazioni si sposteranno verso Firenze, Siena e Arezzo. Il livello dei fiumi è sotto controllo, nonostante il fiume Tora a Collesalvetti abbia superato la soglia, ma si prevede che scenda nelle prossime ore.

Anche nelle zone del Tigullio e dello Spezzino si sono verificate piogge intense. L’allerta meteo arancione rimarrà attiva fino alle 11 nelle zone dell’entroterra di levante e dello Spezzino, mentre l’allerta gialla sarà in vigore per il resto della giornata.

Non sono state segnalate criticità significative, ma si sono verificati rovesci e temporali di intensità moderata. Sono stati registrati 34,6 mm di pioggia in un’ora a Castelnuovo Magra e 12,6 mm in soli 15 minuti a Chiavari.

A causa del fronte invernale che sta attraversando la Liguria, si prevedono piogge intense, vento e mareggiate. Il maltempo è previsto fino a sabato mattina.

Alcuni comuni hanno deciso di chiudere le scuole, i giardini pubblici, i parchi e i cimiteri a causa dell’allerta meteo arancione e gialla. Si consiglia alla popolazione di rimanere al sicuro e di prestare attenzione al progredire del maltempo.

