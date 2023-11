Calcio spagnolo – Alluvione in Toscana: il torrente Bagnolo esonda nella zona nord di Prato, circa 170 evacuati – Sky Tg24

Il torrente Bagnolo ha rotto l’argine e ha esondato alla periferia ovest di Prato, causando allagamenti e mettendo a rischio gli abitanti della zona. Le evacuazioni sono in corso per garantire la sicurezza delle persone coinvolte. Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha comunicato attraverso i social media, invitando la gente a evitare di muoversi in auto o a piedi.

Purtroppo, l’argine appena rifatto non si era consolidato a sufficienza e la piena del torrente lo ha trascinato via, provocando l’allagamento della zona circostante. Il Comune ha preso contatto con 162 residenti che vivono vicino all’esondazione, invitandoli ad evacuare per garantire la loro sicurezza. Coloro che non possono raggiungere i piani superiori degli edifici verranno accolti temporaneamente nella palestra Datini di Prato.

Non solo il torrente Bagnolo ha causato problemi, ma anche il torrente Bardena, situato a soli 5 km di distanza, si è fuoriuscito dal suo alveo nella zona di Figline di Prato. Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, ha urgente invito a tutti i cittadini dell’area esposta a salire ai piani alti delle loro abitazioni o a presentarsi per l’evacuazione.

La protezione civile sta svolgendo un ruolo vitale nel fornire assistenza alla popolazione colpita dall’alluvione. Fortunatamente, la situazione si è temporaneamente stabilizzata grazie alla cessazione delle piogge. Nonostante ciò, il sindaco Biffoni resta in sala operativa per monitorare attivamente l’evoluzione della situazione e prendere eventuali ulteriori misure necessarie.

Le opere di ricostruzione dell’argine del torrente Bagnolo erano in corso anche durante la notte, dopo le difficoltà riscontrate la settimana scorsa. Pur essendo state effettuate in modo provvisorio, tali lavori sono stati interrotti dall’esondazione e continueranno una volta che le acque torneranno nella loro sede.