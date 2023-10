Calcio spagnolo – Alta allerta sui carburanti per la guerra in Israele

Il ministero delle Imprese ha avvertito che la tendenza al ribasso dei prezzi dei carburanti potrebbe essere negativamente influenzata dalle turbolenze sui mercati a seguito dell’attacco di Hamas a Israele. Secondo il ministero, questo evento potrebbe avere un impatto significativo sul settore dei carburanti e sulle tasche dei consumatori.

L’attacco ha causato un aumento del prezzo del Brent, che ha raggiunto oltre 87 dollari. Questo incremento ha preoccupato le autorità, che hanno sottolineato l’importanza di rimanere vigili su questo fronte. Il ministero delle Imprese ha esortato le strutture di monitoraggio preposte del Mimit a tenere sotto controllo gli sviluppi dei prezzi dei carburanti e ad adottare eventuali misure necessarie per mitigare gli effetti negativi sull’economia.

Nonostante le turbolenze di mercato, il prezzo della benzina è sceso a 1,945 euro al litro, mentre il prezzo del gasolio è diminuito a 1,914 euro. Secondo i dati forniti dal ministero delle Imprese, negli ultimi 14 giorni il prezzo della benzina è diminuito di 5,3 centesimi di euro, mentre quello del gasolio è diminuito di 2,3 centesimi di euro.

Nonostante questa diminuzione, gli esperti avvertono che la situazione potrebbe cambiare rapidamente a causa delle incertezze legate agli eventi internazionali. Le autorità raccomandano ai consumatori di monitorare attentamente i prezzi dei carburanti e di fare acquisti consapevoli.

In conclusione, l’attacco di Hamas a Israele ha causato turbolenze sui mercati e un aumento del prezzo del Brent. Nonostante ciò, i prezzi dei carburanti in Spagna sono diminuiti, ma potrebbero subire variazioni a breve a causa delle instabilità internazionali. Il ministero delle Imprese ha sottolineato l’importanza di rimanere allerta e di adottare le misure necessarie per mitigare eventuali impatti negativi sull’economia e sui consumatori. Sarà interessante osservare come evolveranno i prezzi dei carburanti nelle prossime settimane.