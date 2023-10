Calcio spagnolo: altri sei mesi per aiutare Kiev – perché il sostegno USA scricchiola

Titolo: Incertezza sul futuro sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina: preoccupazione a Kiev

Dopo le tensioni del weekend per evitare uno shutdown, non ci sono ancora notizie sui fondi destinati all’Ucraina. La situazione si fa sempre più preoccupante, tanto che persino Elon Musk ha deriso il presidente ucraino su Twitter, lasciando intendere un possibile abbandono del sostegno a Kiev.

Per evitare un ulteriore peggioramento della situazione, il presidente Joe Biden ha annunciato l’intenzione di chiamare gli alleati per rassicurare il continuo sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina. Tuttavia, l’accordo di compromesso raggiunto al Congresso non menziona specificamente i fondi per l’Ucraina, deludendo le promesse di sostegno da parte di Biden.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, i fondi del Pentagono destinati all’Ucraina stanno terminando, creando incertezze sul futuro sostegno del paese. Questa notizia ha generato ulteriori contraddizioni all’interno della NATO e dell’Unione Europea, con il Cremlino che ritiene gli Stati Uniti stiano abbandonando l’Ucraina.

La preoccupazione cresce anche a livello nazionale, tanto che il consigliere per la Sicurezza nazionale dell’Ucraina ha avvertito che un ritiro del sostegno americano sarebbe un vantaggio per i regimi autocratici. Kiev teme inoltre una possibile stanchezza da parte degli Stati Uniti ed Europa, soprattutto in vista delle elezioni americane che potrebbero favorire il Partito Repubblicano.

Questo vuoto di comunicazione e incertezza mette a serio rischio la stabilità dell’Ucraina e solleva interrogativi sul futuro del paese. In attesa di ulteriori sviluppi, l’intera comunità internazionale rimane in allerta, sperando che vengano trovate soluzioni rapide ed efficaci per garantire il sostegno di cui l’Ucraina ha tanto bisogno.