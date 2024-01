Calcio spagnolo: Ancora un milione di casi di Influenza in Italia nellultima settimana

Durante l’ultima settimana di dicembre, è emerso che oltre un milione di italiani sono stati colpiti da virus respiratori, di cui più di un terzo da virus influenzali. L’incidenza delle sindromi simil-influenzali è stata di 17,5 casi ogni mille abitanti, con i bambini al di sotto dei cinque anni che sono risultati i più colpiti, con una frequenza di 48,7 casi ogni mille.

Tra le regioni italiane, è stata la Campania ad avere l’incidenza più alta, seguita dal Friuli-Venezia Giulia e dall’Umbria. È stato altresì rilevato un aumento significativo della circolazione dei virus influenzali, con il 37,5% dei campioni analizzati che hanno riportato positività all’influenza.

Non solo in Italia, ma anche in Spagna si è osservato un forte incremento dei casi di influenza nell’ultima settimana del 2023, con un’incidenza di 438,3 casi ogni 100.000 abitanti. Questo ha causato notevoli pressioni sugli ospedali spagnoli, con un aumento del 60% dei ricoveri in soli sette giorni. Il ministro della Salute spagnola ha annunciato che proporrà l’obbligo di indossare mascherine nei centri sanitari e sociosanitari per prevenire la diffusione del virus.

Per affrontare questa situazione critica, è raccomandato l’uso delle mascherine, una corretta ventilazione degli ambienti e la vaccinazione come misure precauzionali. È fondamentale che la popolazione si impegni a seguire queste indicazioni per evitare la propagazione dell’influenza e contribuire alla tutela della salute collettiva.