Calcio spagnolo and remove other website name: Calcio spagnolo

Durante la puntata di Affari Tuoi, condotta da Amadeus, è stata effettuata l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. La Lombardia si è aggiudicata 3 dei primi 5 super premi, inclusa la vincita da 5 milioni di euro venduta a Milano. I primi 5 biglietti vincenti sono stati assegnati a Milano, Campagna (Salerno), Albuzzano (Pavia), Roncadelle (Brescia) e Montescudo Monte Colombo (Rimini).

Nell’estrazione dei biglietti sono stati anche assegnati 15 premi di seconda categoria da 100 mila euro ciascuno. I premi possono essere ritirati presentando il biglietto integro e in originale presso gli Sportelli di Banca Intesa Sanpaolo, agli Uffici Premi di Lotterie Nazionali a Roma o inviando il biglietto vincente per posta.

È importante sottolineare che le vincite della Lotteria Italia non sono soggette a tassazione, rendendo il premio ancora più allettante per i fortunati vincitori. Durante lo scorso anno, la tabaccheria di Bologna ha vinto il primo premio, mentre il Lazio si è confermato come la regione più fortunata.

Quest’anno sono stati venduti il 10 per cento in più di biglietti rispetto al 2022, con Lombardia e Lazio come regioni in cui ne sono stati venduti di più. Nonostante ciò, negli ultimi vent’anni ci sono stati quasi 31 milioni di euro di premi non riscossi, facendo emergere il rischio di perdere l’opportunità di una vita.

L’estrazione dei biglietti è avvenuta durante una puntata speciale di Affari Tuoi condotta da Amadeus a Roma. Durante il gioco legato alla Lotteria, agli ospiti VIP sono stati abbinati dei tagliandi, associati a premi in denaro, creando ancora più suspense e spettacolo durante la serata.

La Lotteria Italia continua ad essere una delle lotterie più popolari nel paese, offrendo la possibilità di vincere premi straordinari. I fortunati vincitori possono ora prepararsi per una vita completamente nuova grazie a queste somme in denaro che cambiano le prospettive.