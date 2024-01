Calcio spagnolo – Annullato il concerto del 1° gennaio a Teramo: «Influenza, tosse e tracheite, devo fermarmi»

Milioni di italiani hanno trascorso un Natale complicato a causa della presenza di Covid, influenza e virus respiratori. Tra coloro che hanno dovuto cancellare i loro progetti a causa di problemi di salute c’è la cantante Elodie, il cui concerto previsto per la sera del 1° gennaio a Teramo è stato annullato.

La decisione è stata presa a causa di problemi di salute dell’artista, tra cui una forte tracheite, influenza e tosse. Elodie stessa ha comunicato l’annullamento e si è scusata attraverso i suoi profili sui social media.

La società Acs, organizzatrice dell’evento, ha confermato ufficialmente l’annullamento del concerto in piazza Martiri. Al momento, non è ancora stata comunicata la data in cui il concerto potrebbe essere recuperato.

Su Instagram, Elodie ha spiegato le sue condizioni di salute e ha dichiarato di essere stata costretta dai medici a riposare. La cantante si è dispiaciuta molto per non poter esibirsi come previsto e ha affermato di dover ascoltare i segnali del suo corpo che richiedono una pausa.

È importante sottolineare che la decisione di annullare il concerto è stata presa tenendo conto della situazione di emergenza sanitaria attuale. Con l’aumento dei casi di Covid e di altre malattie respiratorie, è fondamentale prioritizzare la salute e il benessere di tutti.

Nel frattempo, i fan della cantante dovranno aspettare ulteriori comunicazioni per sapere quando e se il concerto potrà essere recuperato. Nel frattempo, è importante seguire le misure di prevenzione consigliate dalle autorità sanitarie per proteggere se stessi e gli altri dalla diffusione del virus.