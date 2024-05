Calcio spagnolo – Anticipazioni, scaletta e quando canta Angelina Mango

Oggi, sabato 11 maggio 2024, gli occhi degli appassionati di musica di tutto il mondo saranno puntati su Malmö, in Svezia, dove si svolgerà la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2024. Ben 26 Paesi saranno rappresentati da altrettanti artisti che si sfideranno per conquistare il titolo di vincitore.

Tra i favoriti di questa edizione c’è Angelina Mango, già celebre per il successo ottenuto con la sua canzone “La Noia” al Festival di Sanremo. La cantante italiana sarà al centro dell’attenzione durante la serata e si esibirà con il suo brano davanti a milioni di telespettatori.

La finalissima dell’Eurovision Song Contest sarà trasmessa in diretta su Rai 1, con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Le nazioni qualificate dalle semifinali si uniranno ai “Big 5” (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) e alla Svezia in qualità di Paese ospitante per la finale.

Gli italiani potranno sostenere Angelina Mango votando per lei tramite sms, telefono o sul sito ufficiale dell’Eurovision 2024. La cantante si esibirà durante la seconda metà della serata, che vedrà anche altre performance di artisti provenienti da tutto il mondo.

La finalissima sarà trasmessa su Rai 1 alle 21:00, con un’anteprima che inizierà alle 20:35 e che vedrà Gabriele Corsi e Mara Maionchi commentare l’evento. Per chiunque non potesse seguirla in televisione, sarà possibile guardare lo streaming su RaiPlay. Non perdete questa emozionante serata di musica internazionale!