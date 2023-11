Calcio spagnolo: Anticipazioni settimanali dal 20 al 25 novembre – Terra Amara su Canale 5

“Terra Amara” è uno dei programmi televisivi più popolari in Italia, e continua ad andare in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Le puntate della settimana dal 20 al 25 novembre 2023 promettono sviluppi molto interessanti all’interno della soap turca.

In questo momento, in Italia viene trasmessa la terza stagione di “Terra Amara”, che si è conclusa dopo 4 stagioni in Turchia nel 2022. La trama della serie è ambientata a Cukurova negli anni ’70, e ha attirato l’attenzione di numerosi telespettatori italiani.

Nelle puntate di domenica 19 novembre, si è assistito a uno scontro finto tra Demir e Fekeli, che hanno cercato di esporre Fikret. Tuttavia, sembra che Fikret sia determinato a proseguire la sua vendetta, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso.

La trama si arricchisce ulteriormente con una rivelazione di Umit a Sevda: le rivela di essere sua figlia e che sua madre non l’ha volontariamente abbandonata. Questo imprevisto fa sorgere nuove domande e crea un intreccio ancora più intrigante.

Nel frattempo, Demir si trova a fare i conti con un dilemma personale: vorrebbe rivelare a Zulehya la loro passata relazione con Umit, cercando di farlo prima che lei lo scopra da sola. Questa situazione mette alla prova la forza dei legami familiari e porta a un ulteriore sviluppo nella trama della soap.

I fan italiani di “Terra Amara” rimarranno sicuramente incollati allo schermo per scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi. Le emozionanti trame, i colpi di scena e le sorprese promettono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso fino alla fine della stagione. Non perdetevi le nuove puntate di “Terra Amara”, dal lunedì al sabato alle 14:10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.