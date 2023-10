Calcio spagnolo: Anticipazioni Terra Amara, 27 ottobre 2023: Sevda scopre il diabolico piano di Fikret

“Fikret pianifica una vendetta shock per vendicarsi.

Demir al centro dell’attenzione dopo la scoperta di una lettera anonima firmata da Fikret.

Fikret, l’erede illegittimo di Adnan Yaman senior, vuole far pagare a Demir.

Fikret scrive una lettera rivelatrice dei suoi piani di vendetta, ma finisce per sbaglio nelle mani di Sevda.

La vendetta di Fikret potrebbe essere letale e il pericolo per Demir e Zuleyha non può essere sottovalutato.

Un terribile piano di vendetta di Fikret cambierà tutto e tutti i dettagli saranno rivelati nell’episodio di sabato.”

