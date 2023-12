Calcio spagnolo – Appello di Netanyahu ad Hamas: È finita, non morite per Sinwar – Notizie – Agenzia ANSA

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello urgente sul rischio imminente di un collasso del sistema umanitario a Gaza. La situazione nella regione si sta rapidamente trasformando in una catastrofe, con possibili conseguenze irreversibili per i palestinesi e per la pace e la sicurezza nella regione.

Guterres ha espresso la sua critica alla “paralisi” delle Nazioni Unite di fronte alla guerra tra Israele e Hamas. È profondamente dispiaciuto che il Consiglio di sicurezza non abbia votato a favore di un cessate il fuoco, confermando così le divisioni geostrategiche che paralizzano l’organizzazione e compromettono la sua capacità di trovare soluzioni.

L’autorità e la credibilità del Consiglio di Sicurezza sono state seriamente compromesse dalla risposta tardiva al conflitto. Gli Stati Uniti hanno infatti posto il veto a una risoluzione che chiedeva un cessate il fuoco a Gaza, contribuendo ulteriormente all’immobilismo dell’organizzazione.

Per cercare di portare la questione all’attenzione del Consiglio di sicurezza, Guterres aveva invocato l’articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite, dimostrando la sua preoccupazione e la volontà di non arrendersi nel suo appello a dichiarare un cessate il fuoco umanitario.

La comunità internazionale è ora chiamata a intervenire con urgenza per evitare una tragedia umanitaria senza precedenti a Gaza. Le vite dei palestinesi sono in gioco e l’incapacità delle Nazioni Unite di agire in modo tempestivo sta portando a conseguenze devastanti per la regione.

