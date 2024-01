Calcio spagnolo: Apple crolla a Wall Street: ecco cosa preoccupa gli analisti

Apple, il colosso tecnologico che ha sede in California, ha registrato una significativa diminuzione delle sue quotazioni a Wall Street. Le azioni dell’azienda sono scese del 3,6%, toccando il minimo delle ultime sette settimane. Le cause di questa diminuzione sono da attribuire soprattutto all’abbassamento del titolo da parte di Barclays, una delle principali banche britanniche, e alla riduzione del suo obiettivo di prezzo per il 2024.

L’analista di Barclays, Tim Long, ha dichiarato che l’iPhone 15, l’ultimo modello di smartphone di Apple, ha deluso le aspettative e si prevede che anche l’iPhone 16 avrà risultati simili. Long ha evidenziato la debolezza del mercato cinese e la domanda contenuta nei mercati occidentali, sottolineando che questa problematica riguarda non solo gli smartphone, ma anche altri prodotti come i Mac, gli iPad e i dispositivi indossabili. Infatti, tutti questi prodotti mostrano una mancanza di ripresa nei volumi di vendita e nel mix di vendite.

Non solo i prodotti, ma anche i servizi offerti da Apple sono a rischio. Soprattutto alcune pratiche degli app store sono attualmente sotto esame negli Stati Uniti. Le stime per il 2024 indicano un progressivo calo della domanda già a partire dall’inizio del 2023 e previsioni di vendite al di sotto delle medie per il prossimo trimestre estivo.

Il crollo delle azioni di martedì ha portato alla cancellazione di oltre 100 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato di Apple. Attualmente, il valore delle azioni è di 185,64 dollari. Di conseguenza, Barclays ha declassato il titolo da “neutrale” a “sottopeso” e ha ridotto il target di prezzo in un anno a 160 dollari.

Nonostante questo recente calo, le azioni di Apple avevano registrato un aumento del 50% nel 2023, con una capitalizzazione di mercato di tre trilioni di dollari. Gli investitori temevano che i prodotti di punta dell’azienda non avrebbero affascinato come in passato, creando una stagnazione economica.