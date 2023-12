Calcio spagnolo: Apple sta testando una doppia protezione per iPhone rubati

Apple ha recentemente annunciato una nuova funzione di sicurezza per il suo sistema operativo iOS 17.3. Questa nuova funzione, chiamata “Protezione del dispositivo rubato”, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per proteggere i telefoni in caso di furto o accesso non autorizzato.

Per utilizzare questa funzione, gli utenti dovranno autenticarsi utilizzando il Face ID o il Touch ID. Ciò consentirà loro di accedere a determinate azioni, come la visualizzazione delle password e dei codici d’accesso salvati nel Portachiavi iCloud.

Inoltre, per modificare la password dell’account Apple ID, gli utenti dovranno passare attraverso una doppia autenticazione. Ciò significa che sarà necessario autenticarsi due volte con l’intervallo di tempo di un’ora tra le due verifiche.

Tuttavia, al momento non è prevista alcuna opzione di riserva nel caso in cui l’utente non riesca ad autenticarsi utilizzando il Face ID o il Touch ID. Ad esempio, se il telefono è danneggiato o se l’utente ha un problema con il proprio riconoscimento biometrico, non sarà possibile accedere alle informazioni o ai dati salvati nel dispositivo.

Questa nuova funzione di sicurezza è un passo avanti importante per Apple, che si impegna costantemente a garantire la massima protezione per i suoi utenti. Con iOS 17.3, gli utenti potranno sentirsi ancora più sicuri nel sapere che i loro dati personali sono protetti in caso di furto o accesso non autorizzato al proprio telefono.

Pertanto, se possedete un dispositivo con iOS 17.3, assicuratevi di attivare la funzione “Protezione del dispositivo rubato” per godere di un ulteriore livello di sicurezza e tranquillità. Nonostante qualche limitazione, questa funzione si conferma come un importante strumento per la protezione dei vostri dati personali.