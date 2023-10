Calcio spagnolo – Approvazione del bilancio Juve oggi. Poi un altro aumento di capitale?

Il Consiglio d’amministrazione della Juventus si è riunito oggi per approvare il bilancio per il 2022-23, che purtroppo ha registrato una perdita di circa 115 milioni di euro. Nonostante ciò, vi è stato un miglioramento rispetto all’anno precedente, quando le perdite ammontavano a 239,3 milioni di euro. Tuttavia, l’esclusione delle coppe europee potrebbe mettere a dura prova i conti del club.

Nonostante la politica del risparmio adottata dalla Juventus, il patrimonio netto del club è stato eroso dalle perdite degli ultimi due esercizi, quindi si sta ipotizzando una ricapitalizzazione. La decisione su questa possibile operazione spetterà agli azionisti e verrà ratificata nel corso dell’assemblea di fine novembre.

Nonostante le attuali difficoltà finanziarie, c’è comunque un segnale di fiducia verso la nuova dirigenza, che ha dimostrato di intraprendere un percorso economicamente virtuoso. Nel caso in cui si decida di procedere con la ricapitalizzazione, si prevede che l’ammontare non supererà i 200 milioni di euro, a differenza dei 300 milioni del 2019 e dei 400 milioni del 2021.

La Juventus dovrà continuare con la sua politica di taglio dei costi e di sostenibilità per garantire la stabilità finanziaria del club. Sarà necessario trovare un equilibrio tra gli investimenti necessari per rimanere competitivi sul campo e la gestione oculata delle risorse finanziarie. Resta da vedere quali saranno le strategie adottate per affrontare queste difficoltà e come il club riuscirà a mantenere la sua posizione di prim’ordine nel calcio spagnolo.