Calcio spagnolo: arriva il Prime Day di ottobre 2023, quando è la Festa delle Offerte Prime di Amazon

Amazon ha annunciato che il suo evento annuale di sconti, precedentemente noto come Prime Day, sarà rinominato “Festa delle Offerte Prime”. Durante questo evento, i clienti di Amazon Prime avranno accesso a sconti e offerte su migliaia di prodotti che normalmente non sarebbero disponibili per gli utenti standard di Amazon.

Le date ufficiali della Festa delle Offerte Prime sono state confermate per il 10 e l’11 ottobre. Questo permetterà ai clienti di approfittare degli sconti per un intero weekend.

L’obiettivo principale di Amazon è quello di competere con altri importanti eventi di shopping, come il Black Friday, il Cyber Monday e il Singles’ Day. Amazon mira a fornire offerte e promozioni migliori degli altri eventi, attirando così un numero sempre maggiore di clienti.

Abbiamo già accesso al portale dedicato all’evento, dove è possibile conoscere i requisiti necessari per poter approfittare degli sconti e la storia dell’evento stesso. Inoltre, ci saranno anche iniziative collaterali prima dell’evento vero e proprio per coinvolgere ulteriormente i clienti.

Gli sconti durante la Festa delle Offerte Prime dureranno per un totale di 48 ore, dando più tempo ai clienti per effettuare i loro acquisti. Inoltre, è possibile che ci saranno offerte speciali su prodotti a marchio Amazon durante l’evento.

È importante sottolineare che gli sconti del Prime Day sono riservati esclusivamente ai clienti di Amazon Prime. Se non fai parte di Amazon Prime, potresti voler considerare l’iscrizione per poter approfittare di queste incredibili offerte.

La Festa delle Offerte Prime è diventata una tradizione molto popolare per milioni di persone in tutto il mondo. È un’occasione unica per fare acquisti convenienti su una vasta gamma di prodotti, dalle tecnologie all’abbigliamento, dai gioielli all’elettronica. Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento esclusivo e scoprire tutte le offerte che Amazon ha in serbo per voi!