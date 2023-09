Calcio spagnolo: arriva in Italia la nuova versione Esprit De Voyage. Prezzi – HDmotori

La DS 3 Esprit De Voyage è finalmente arrivata sulle strade italiane, pronta a conquistare gli amanti dei motori con il suo design unico e le sue caratteristiche esclusive. Questa versione speciale si distingue per i dettagli in nero lucido e gli elementi cromati sulla griglia anteriore, che le conferiscono un aspetto elegante e moderno.

Ma non è solo il design a fare la differenza. La DS 3 Esprit De Voyage è equipaggiata con cerchi Kyoto da 18 pollici, con finitura Grigio Antracite e un rivestimento opaco, per un tocco di raffinatezza in più. Inoltre, è possibile scegliere tra diverse combinazioni di colore, sia bicolore che monocolore, abbinati al tetto Nero Perla, per personalizzare al massimo la propria vettura.

Gli interni della DS 3 Esprit De Voyage sono caratterizzati da rivestimenti in Grigio Ghiaia e il cruscotto è decorato con una goffratura Esprit De Voyage, che aggiunge un tocco di classe all’abitacolo. La vettura offre anche sedili bimateriali in tessuto Luxembourg e pelle Nappa, con la possibilità di richiedere il rivestimento in pelle pieno fiore Nero Basalto.

Ma non è tutto. Questa versione speciale è basata sull’allestimento Rivoli e offre numerose caratteristiche di serie, come il Keyless entry and Go e il sistema multimediale DS IRIS con navigazione 3D connessa. Insomma, la DS 3 Esprit De Voyage è perfettamente equipaggiata per soddisfare tutte le esigenze di guida e di intrattenimento.

Passiamo ora al prezzo. La DS 3 Esprit De Voyage parte da 34.300 euro, un prezzo competitivo per una vettura di classe e con tutte le sue caratteristiche esclusive. Inoltre, sono disponibili diverse opzioni di motorizzazione, tra cui la versione elettrica con una capacità della batteria di 54 kWh, che offre un’autonomia di 402 km nel ciclo WLTP.

Ma non solo la versione elettrica è disponibile. Per gli amanti delle tradizionali motorizzazioni, ci sono anche le opzioni benzina PureTech 130 CV e Diesel BlueHDi 130 CV, per soddisfare tutte le esigenze di guida.

Insomma, la DS 3 Esprit De Voyage è una vettura che si fa notare per il suo stile esclusivo e le sue prestazioni sorprendenti. Se siete alla ricerca di un’auto che unisce eleganza, tecnologia e comfort, questa potrebbe essere la scelta perfetta per voi. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di possedere questa meraviglia su quattro ruote.