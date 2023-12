Un uomo d’affari russo di nome Artem Aleksandrovich Uss è riuscito a fuggire dagli arresti domiciliari a Basiglio, Milano, il 2 marzo 2022, lasciando dietro di sé un’enorme scia di interrogativi sul come sia riuscito a eludere la sorveglianza delle autorità italiane. Uss era in attesa dell’estradizione verso gli Stati Uniti, dove era stato accusato di numerosi reati, tra cui associazione criminale per frode ai danni dello Stato, violazione dell’International Economic Power Act, frode bancaria e riciclaggio di denaro.

La fuga di Uss sembra essere stata pianificata accuratamente e ha coinvolto diverse persone, tra cui quattro autovetture che sono state utilizzate per attraversare la frontiera slovena. Le indagini sono ancora in corso per identificare e arrestare i complici di Uss, ma fino ad oggi non sono state fatte ulteriori dichiarazioni ufficiali in merito.

La notizia della fuga di Uss ha attirato l’attenzione anche del Dipartimento di Stato americano, che ha offerto una taglia di 7 milioni di dollari per informazioni che possano condurre all’arresto e alla condanna di Uss. Questo conferma l’importanza e la gravità delle accuse che pendono sulle sue spalle.

È interessante notare che Uss è il figlio di un oligarca russo molto vicino al presidente Vladimir Putin. Questo fatto suscita ancora più curiosità sulla sua fuga e solleva interrogativi sull’eventuale coinvolgimento di figure di spicco nel tentativo di aiutarlo ad eludere la giustizia.

L’offerta della taglia da parte delle autorità americane segue l’incriminazione di Uss e altri sei coimputati da parte di un gran giurì federale a New York nel distretto orientale. Tutto questo dimostra la determinazione delle autorità americane nel garantire che coloro che commettono crimini gravi non possano sfuggire alla giustizia.

Per rimanere aggiornati sulle notizie di Milano e della Lombardia, è possibile iscriversi gratuitamente alla newsletter di Corriere Milano, una fonte affidabile e completa che fornisce tutte le ultime informazioni sulla città e la regione.