Calcio Spagnolo: assembla generale ONU, Zelensky presente. Guterres condanna la Russia: Lavoriamo per la pace – Sky Tg24

Oggi si svolgono gli interventi dei leader all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Tra i temi principali affrontati ci sono la guerra in Ucraina, i migranti e il cambiamento climatico. Il presidente Volodymr Zelensky è presente, ma molti altri leader, come Macron e Sunak, sono assenti. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sottolinea l’importanza di lavorare per la pace nonostante le minacce nucleari e l’avvelenamento della diplomazia globale. Il presidente americano, Biden, definisce la guerra in Ucraina una guerra di conquista illegale da parte della Russia. Biden sostiene anche la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e afferma di cercare di gestire responsabilmente la competizione con la Cina. Il presidente turco, Erdogan, si impegna a aumentare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Georgia Meloni debutta all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e mette al centro del suo intervento la questione dei migranti, chiedendo un piano ad hoc delle Nazioni Unite. Anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, sostiene la necessità di una strategia comune dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite per affrontare il problema migratorio. Il cambiamento climatico è un altro tema centrale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e Meloni avrà l’opportunità di esporre la posizione italiana sulla transizione ecologica. Meloni dovrebbe inoltre sottolineare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle migrazioni, inclusa la situazione in Libia causata da calamità naturali come alluvioni. Secondo le previsioni, la metà dei ghiacciai si scioglierà a causa del riscaldamento globale.

