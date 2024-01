Calcio spagnolo: Atalanta, UFFICIALE: arriva Hien. Ecco formula e numero di maglia scelto

L’Atalanta ha ufficialmente acquisito il difensore centrale svedese Isak Malcolm Kwaku Hien dal Verona. Il giocatore, alto 191 cm e dotato di piede destro, ha scelto il numero di maglia 4 per la sua nuova squadra. Nato a Kista, in Svezia, Hien è orgogliosamente di origini ghanesi e del Burkina Faso.

Hien arriva all’Atalanta dopo aver giocato per il Verona, dove ha dimostrato le sue capacità collezionando 10 presenze come titolare in Serie A durante questa stagione. Nella scorsa stagione, invece, ha disputato ben 33 partite in Serie A con il Verona, inclusa la vittoria nello spareggio di salvezza contro lo Spezia.

La carriera di Hien è iniziata in Svezia, dove ha giocato nelle giovanili del Valasund e ha avuto l’opportunità di competere nelle divisioni Ettan Norra e Superettan. Ha dimostrato il suo talento anche a livello internazionale, rappresentando l’Under-21 svedese in 8 occasioni.

L’Atalanta dà un caloroso benvenuto a Hien e gli augura un grande successo personale e di squadra con la maglia nerazzurra. La squadra ha grande fiducia nelle sue abilità difensive e si aspetta che il suo arrivo contribuisca a consolidare ulteriormente la difesa della squadra.

La firma di Hien sottolinea la volontà dell’Atalanta di investire in giovani talenti provenienti da tutto il mondo. La squadra crede che il suo arrivo possa portare un valido contributo alla crescita futura del club. I tifosi dell’Atalanta attendono con ansia di vedere Hien in campo e di tifare per lui nella sua nuova avventura in maglia nerazzurra.