Calcio spagnolo: attacco hacker allAusl e il possesso di 1,2 milioni di file rivendicato da Hunters International

Hacker rivendicano attacco alle aziende sanitarie di Modena

Due settimane dopo l’attacco hacker che ha colpito le aziende sanitarie di Modena, il gruppo di hacker noto come Hunters International ha ufficialmente rivendicato la responsabilità del cyber attacco. Secondo quanto riferito, la gang ha richiesto un riscatto di 3 milioni di dollari da pagare in Bitcoin per il rilascio dei sistemi informatici.

Gli hacker affermano di essere entrati in possesso di oltre un milione di documenti. Tuttavia, non è ancora stato confermato se abbiano effettivamente ottenuto dati sensibili. La Polizia Postale sta attualmente indagando sul caso, ma non ha rivelato ulteriori dettagli sull’operazione.

Nel frattempo, l’Azienda Usl, vittima dell’attacco, ha mantenuto il silenzio in accordo con l’autorità giudiziaria. Sono state messe in atto misure per ripristinare i servizi e garantire la sicurezza dei dati, ma l’azienda non ha divulgato informazioni specifiche sulle azioni intraprese.

È importante sottolineare che Hunters International ha perpetrato ben 22 attacchi hacker a diverse aziende in tutto il mondo, senza un obiettivo specifico. Questi attacchi rappresentano una grave minaccia per le istituzioni pubbliche e i servizi, che si trovano sempre più esposti a questi tipi di criminalità informatica.

La comunità internazionale continua a combattere questo fenomeno in costante crescita, mettendo in atto misure di sicurezza sempre più avanzate per contrastare gli attacchi cibernetici. Tuttavia, la frequenza di tali attacchi sottolinea l’importanza di prendere seri provvedimenti per proteggere i dati sensibili e preservare la privacy dei cittadini.

L’attacco hacker alle aziende sanitarie di Modena è solo uno dei tanti casi che dimostrano quanto sia urgente affrontare questa minaccia in modo efficace. Speriamo che le autorità competenti riescano a individuare e perseguire i colpevoli di quest’azione criminale, fornendo così un messaggio di deterrenza per chiunque cerchi di attaccare le nostre istituzioni e compromettere la nostra sicurezza.