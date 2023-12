Un recente studio condotto dall’Università di Jyvaskyla in Finlandia ha rivelato che fare troppo esercizio fisico potrebbe in realtà essere dannoso per la longevità. La ricerca, che ha monitorato oltre 11mila coppie di gemelli per un periodo di 45 anni, ha dimostrato che le persone moderatamente attive avevano una probabilità di morte inferiore del 7% rispetto a coloro che facevano poca o nessuna attività fisica. Tuttavia, non sono stati rilevati benefici aggiuntivi per coloro che si allenavano in modo intenso.

Ciò che è ancora più interessante è che sia gli individui sedentari che quelli molto attivi hanno mostrato segni di invecchiamento biologico più veloce rispetto a quelli moderatamente attivi. Secondo gli esperti, per ottenere un beneficio dall’attività fisica, è necessario anche avere una dieta sana, dormire a sufficienza e godere di relazioni sociali soddisfacenti.

Il professor Rolando Bolognino, biologo nutrizionista, ha affermato che un eccesso di sforzo fisico potrebbe anche portare allo sviluppo di stress cronico, con conseguenti ripercussioni sia fisiche che psicologiche. Inoltre, continuare ad avere abitudini nocive come fumare o bere alcol potrebbe peggiorare gli effetti negativi dell’eccessiva attività fisica.

Per ottenere i benefici dell’attività fisica, è consigliabile seguire le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità, ascoltare il proprio corpo e riposare adeguatamente. È inoltre importante seguire una dieta equilibrata e ridurre i fattori di stress quotidiani. La pratica della mindfulness potrebbe aiutare a ottenere buoni risultati dall’esercizio fisico.

In conclusione, sebbene l’attività fisica sia fondamentale per una vita sana, è importante non esagerare. Troppo esercizio può essere dannoso per la longevità e l’invecchiamento.