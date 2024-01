Calcio spagnolo: Auto elettriche, come cambiano gli incentivi e chi può richiederli. I dubbi del settore: «Troppo basso il tetto al prezzo dei veicoli»

La vendita di auto elettriche in Italia è in crescita, ma rimane al di sotto del passo di altri paesi europei. Tuttavia, il governo italiano ha messo a punto un nuovo piano per stimolare la domanda di auto elettriche nel paese.

Il piano, del valore di 930 milioni di euro, prevede una serie di incentivi per gli acquirenti di auto elettriche. Finora, sono già stati stanziati 570 milioni di euro per l’anno 2024. Gli incentivi saranno determinati da vari fattori, tra cui il tipo di alimentazione del veicolo, la rottamazione di un veicolo vecchio e il reddito dell’acquirente.

Una delle novità del piano è la possibilità per i ceti meno abbienti di ottenere uno sconto extra del 25% sull’acquisto di auto elettriche. Gli incentivi variano da un minimo di 6.000 a un massimo di 13.750 euro per le auto completamente elettriche, da 5.000 a 10.000 euro per i veicoli ibridi e da 1.500 a 3.000 euro per le auto con altre alimentazioni.

Inoltre, il governo italiano ha stanziato 50 milioni di euro per sperimentare il “leasing sociale” per le auto elettriche, al fine di rendere l’accesso a queste veicoli più conveniente per i cittadini.

Nonostante questi sforzi, l’Italia continua a rimanere indietro rispetto ad altri paesi europei nella vendita di auto elettriche. Nel 2023, solo il 4,1% delle auto vendute in Italia erano elettriche, rispetto al 5,6% in Spagna, al 16,4% in Francia e al 18,1% in Germania.

Nel mercato internazionale, la società cinese Byd ha superato Tesla nelle vendite di auto elettriche nel 2023. Byd ha venduto 529.046 vetture completamente elettriche, mentre Tesla ne ha vendute 484.507 nel trimestre finale dell’anno. È interessante notare che il 90% delle vendite di Byd è avvenuto in Cina, ma le sue esportazioni stanno aumentando, dimostrando il crescente ruolo della Cina nella transizione ecologica.

Infine, è da ricordare che l’imprenditore americano Warren Buffett ha investito nella società cinese Byd nel 2008, ottenendo un ottimo rendimento dall’investimento.