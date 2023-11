Calcio spagnolo: avere il massimo dai nuovi processori M3? Dimentica gli M3 Pro

I nuovi MacBook Pro di Apple sono stati recentemente presentati con i processori M3 Pro e M2 Pro. Secondo i primi benchmark apparsi online, i modelli con processore M3 Pro sembrano essere più o meno equivalenti a quelli con processore M2 Pro.

Lo youtuber Vadim Yuryev ha analizzato i risultati dei benchmark pubblicati il 4 novembre, che mostrano che un MacBook Pro 14″ con processore M3 Pro ha ottenuto 3035 punti nel risultato Single-Core e 15173 punti nel multi-core. Rispetto alla versione precedente, il M3 Pro, si registra solo un incremento inferiore al 13% nel singolo core e poco più del 6% nel multi-core.

Curiosamente, il processore multi-core del M3 Pro ha ottenuto risultati peggiori rispetto al M2 Max, che ha raggiunto i 15242 punti. Questo solleva alcune perplessità sulle performance del M3 Pro rispetto alle altre due versioni dei processori presentati.

Una possibile spiegazione potrebbe essere che Apple ha intenzionalmente limitato le potenzialità del M3 Pro per utilizzarlo in altri segmenti della sua offerta, come ad esempio l’iPad, dove le prestazioni sono meno importanti rispetto alla durata della batteria e alle dimensioni.

Tuttavia, sarà necessario attendere ulteriori conferme dagli utenti per trarre conclusioni definitive. Nel complesso, i dati generali di Geekbench probabilmente non saranno molto diversi da quelli visti nei benchmark e potrebbero essere considerati deludenti per le aspettative degli utenti.