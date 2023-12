Calcio spagnolo – Ballando con le Stelle, Simona Ventura e la proposta di matrimonio in diretta

Durante l’ottava puntata di Ballando con le Stelle su Raiuno, lo spettacolo è stato reso ancora più emozionante da una sorpresa molto speciale. Giovanni Terzi, uno dei concorrenti del programma, ha compiuto un gesto che ha lasciato senza parole tutti i presenti in studio.

Terzi ha fatto una proposta di matrimonio alla sua compagna, la quale era seduta accanto a Simona Ventura, sua amica e conduttrice del programma. La giovane donna era in compagnia dei suoi genitori, che hanno assistito alla dolce dichiarazione d’amore di Terzi.

Con una voce tremante e gli occhi lucidi di emozione, Terzi ha dichiarato di aver vissuto mesi intensi e faticosi, sia a livello umano che fisico, ma che grazie all’amore della sua compagna, tutto è diventato più bello e sopportabile. Ha poi voluto fare la sua proposta proprio durante lo show, come segno di gratitudine verso Simona per aver accettato tutti i suoi difetti e avergli cambiato la vita.

Con un anello in mano, Terzi ha infilato l’anello all’anulare della mano sinistra della sua amata, chiedendole se voleva diventare sua moglie. La data che ha proposto per il matrimonio è il 6 luglio, un giorno che per loro sarà sempre ricco di significato.

In un momento di grande commozione e lacrime di gioia, la compagna di Terzi ha risposto con un deciso “sì”, accettando con entusiasmo la proposta di matrimonio. L’emozione ha pervaso tutto lo studio e anche il pubblico a casa ha potuto percepire l’intensità dell’amore che lega questa coppia.

Ora, l’attenzione si sposta sul futuro matrimonio di Terzi e della sua compagna, che sicuramente sarà un evento indimenticabile per entrambi. Molti fan si sono congratulati con la coppia sui social media, augurando loro una vita piena di felicità e amore.

In conclusione, l’ottava puntata di Ballando con le Stelle è stata un’occasione speciale per Giovanni Terzi, che ha fatto una proposta di matrimonio meravigliosa alla sua amata. Un momento di grande emozione che ha colpito chiunque abbia assistito a questo gesto d’amore. Ora, i preparativi per il matrimonio sono iniziati e la coppia si appresta a vivere una nuova avventura insieme.