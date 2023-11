Calcio spagnolo – Battaglia per gli ospedali a Gaza. Gli Stati Uniti: troppi civili uccisi – Corriere della Sera

Continua l’esodo dal nord attraverso le finestre “protette” per 4 ore al giorno. Le persone fuggono dalle loro case per trovare rifugio dalle violenze che stanno flagellando la regione. Nonostante le finestre “protette” siano pensate per garantire maggiore sicurezza, il continuo flusso di sfollati crea incertezza e paura per il loro destino.

Nel frattempo, le autorità di Gaza riportano un tragico bilancio di 50 morti in una scuola. Questo terribile evento mette ancora una volta in evidenza l’impatto devastante delle violenze sulla popolazione civile. Le scuole, che dovrebbero essere luoghi sicuri di apprendimento, si sono trasformate in scenari di tragedia.

Le cliniche, che ospitano migliaia di sfollati, sono circondate dall’assedio. La situazione è drammatica, in quanto le persone non solo cercano rifugio e cure mediche, ma sono anche costrette a vivere in condizioni precarie e senza possibilità di fuga.

Nonostante l’esodo lungo il corridoio protetto continui, i punti di partenza vengono comunicati solo tre ore prima, creando ancora più incertezza per coloro che desiderano lasciare la zona. La paura di non poter tornare alle loro case abbandonate aumenta, alimentando l’ansia e le preoccupazioni delle persone colpite dal conflitto.

Durante gli anni, ci sono stati 17 scontri tra Israele e Hamas, il gruppo che ha preso il controllo di Gaza nel 2007. La lotta per il potere e il controllo della regione ha causato sofferenze immense per la popolazione civile, che vive nell’incubo di una guerra interminabile.

Il 45% degli edifici è stato danneggiato, e molte persone cercano rifugio negli ospedali. Questi edifici, destinati a fornire cure mediche, sono al limite delle loro capacità, con ampie conseguenze sulle cure stesse.

L’obiettivo delle truppe israeliane è stanare il comando di Hamas e il capo Yahia Sinwar. Intensi scontri si verificano presso l’Al Quds clinic, con cecchini israeliani che sparano dai palazzi circostanti. La scena è davvero terrificante e i danni collaterali sono inaccettabili.

I gruppi palestinesi stanno cercando di influenzare i negoziati per il rilascio degli ostaggi. In questo contesto di caos, i gruppi armati stanno tentando di trarre vantaggio dalla situazione per avanzare le proprie richieste e ottenere benefici politici.

Il numero di morti palestinesi dall’inizio del conflitto è vicino a quota 11.000. Questa cifra straziante rappresenta una tragedia umanitaria che richiede un’azione immediata e mirata da parte della comunità internazionale.

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, sta esortando Israele a fare più sforzi per evitare le vittime civili. La pressione internazionale per un comportamento più responsabile è sempre più forte, mentre la comunità internazionale si unisce per porre fine a questa spirale di violenza.

Joe Biden e i suoi consiglieri sono preoccupati per i piani del governo israeliano di sradicare Hamas. Mentre la situazione si fa sempre più tesa, l’amministrazione americana sta cercando di mediare tra le parti per evitare un’escalation ancora maggiore del conflitto.

La comunità internazionale spera che il corridoio di sabbia ritorni sotto l’Autorità palestinese dopo il conflitto. Questo punto di ingresso è cruciale per garantire la normale vita quotidiana nella regione, oltre che per facilitare gli sforzi umanitari e la ricostruzione post-bellica.

In conclusione, la situazione nella regione è critica e l’urgenza di una risoluzione pacifica del conflitto è sempre più evidente. Le vittime civili aumentano, le infrastrutture sono distrutte e la paura e l’incertezza dominano la vita delle persone. È fondamentale che la comunità internazionale agisca in modo risoluto per porre fine a questa tragedia umanitaria senza precedenti.