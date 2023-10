Calcio spagnolo: Bce, prima pausa dopo dieci rialzi. Lagarde: prematuro discutere di tagli dei tassi. De Guindos: versione finale tassa banche è più ragionevole – Il Sole 24 ORE

La Banca centrale europea (Bce) ha deciso di non modificare i tassi d’interesse, dopo averli aumentati per dieci volte consecutive. I tassi sui rifinanziamenti principali, sui depositi e sui prestiti marginali rimangono rispettivamente al 4,50%, 4% e 4,75%. La Bce ha spiegato che i tassi attuali, se mantenuti a lungo, favoriranno l’obiettivo dell’inflazione al 2% nel medio termine. Tuttavia, potrebbero esserci futuri aumenti dei tassi, a seconda dei dati economici. La decisione dipenderà dalla valutazione “riunione per riunione”. Christine Lagarde, Presidente della Bce, non ha confermato se i tassi attuali siano il massimo della stretta monetaria e non ha specificato quanto tempo potrebbe durare un periodo “sufficientemente lungo” di tassi elevati. Lagarde ha sottolineato che è prematuro ipotizzare una diminuzione del costo del credito, dato che non è stata discussa. La riduzione recente dell’inflazione complessiva e dell’inflazione di fondo è attribuita a fattori statistici, ma le pressioni sui prezzi persistono. Nonostante una debolezza iniziale del mercato del lavoro, la Bce ritiene che l’inflazione rimarrà alta per un periodo prolungato. Gli aumenti passati dei tassi d’interesse hanno influenzato le condizioni di finanziamento, rallentando la domanda e contribuendo alla diminuzione dell’inflazione. I rischi sulla crescita economica rimangono al ribasso, ma la solidità del mercato del lavoro può sostenere la fiducia delle famiglie e delle imprese.

