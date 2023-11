Calcio spagnolo Benjamin Mascolo si è sposato: il video delle nozze a sorpresa. Chi è la moglie Greta Cuoghi

Il cantante Benjamin Mascolo, noto per il suo ruolo nella band italiana “Benji & Fede”, ha recentemente celebrato il suo matrimonio con la sua compagna Greta Cuoghi. La notizia delle loro nozze ha iniziato a circolare dopo la pubblicazione di un video su TikTok in cui la coppia entra nel comune di Modena.

Per condividere la sua gioia con i fan, Mascolo ha anche postato una foto su Instagram in cui appare insieme a Cuoghi. Nella didascalia, il cantante l’ha definita “qualcuno che non ti fa pensare che l’amore sia difficile”. Cuoghi, vestita di bianco e con i capelli raccolti in uno chignon, ha mostrato un sorriso radioso e un bouquet di fiori nella mano destra durante la cerimonia.

Mascolo ha descritto Cuoghi come una ragazza intelligente e con valori simili ai suoi, sottolineando la loro forte connessione emotiva. La giovane sposa, che ha solo 20 anni, è anche una modella di successo.

Durante un’intervista, Mascolo ha espresso il suo amore per Cuoghi e la sua volontà di formare una famiglia con lei. Ha anche parlato apertamente della fine della sua relazione con l’attrice Bella Thorne, citando diversi fattori, tra cui l’introduzione del sesso a tre nel loro rapporto come causa della separazione.

Inoltre, il cantante ha fatto riferimento alla sua lotta contro la dipendenza dalle droghe, rivelando che ha preso la decisione di mettere la sua salute al primo posto. Ha dichiarato di aver superato questa fase difficile grazie al sostegno di Cuoghi e ha espresso gratitudine per averla accanto a lui.

L’annuncio del matrimonio di Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi ha sorpreso e rallegrato i fan della coppia, che ora sono entusiasti di seguire il prossimo capitolo della loro vita insieme.