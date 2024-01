Calcio spagnolo: Berrettini sfida immediatamente Tsitsipas – Agenzia ANSA

Il sorteggio del tabellone dell’Australian Open segna l’inizio del grande tennis nel 2024. Il famoso torneo australiano, che si terrà dal 15 al 28 gennaio, ha già suscitato grande curiosità tra gli appassionati di tennis di tutto il mondo.

Novak Djokovic sembra essere favorito nel programma del torneo, con avversari meno impegnativi sulla sua strada verso la finale. Il campione serbo, vincitore del torneo per ben 10 volte in 18 partecipazioni, cercherà di difendere il suo titolo anche quest’anno.

Il primo ostacolo per Djokovic sarà Stefanos Tsitsipas, giovane talento greco che ha già dimostrato di poter competere al massimo livello. È interessante notare che Tsitsipas sarà sfidato al primo turno da un altro talentuoso tennista italiano, Matteo Berrettini. Berrettini, nonostante sia considerato uno dei migliori giocatori italiani, ha perso tutti e quattro i precedenti incontri con Tsitsipas.

Il torneo femminile vedrà la partecipanti di ben sei tenniste italiane. Camila Giorgi, una delle maggiori protagoniste del tennis italiano, affronterà Viktoria Azarenka in un match impegnativo al primo turno. Le due tenniste hanno un bilancio equilibrato di 2-2 nei confronti precedenti, rendendo questa partita ancora più interessante da seguire.

Altri giocatori italiani interessanti da tenere d’occhio sono Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. Sonego inizierà il torneo affrontando Daniel Evans, con la possibilità di sfidare Carlos Alcaraz al secondo turno. Paolini, invece, si scontrerà con la russa Diana Shnaider nel suo match di apertura del torneo.

Il sorteggio del tabellone ha suscitato grande emozione tra gli appassionati di tennis italiani, che sperano che i loro tennisti possano raggiungere risultati di alto livello in questo torneo prestigioso.

L’Australian Open 2024 si preannuncia quindi una grande competizione, con incontri avvincenti e tanto spettacolo sul campo. Gli amanti del tennis non vedono l’ora di vedere come si svilupperanno le sfide e quali saranno i risultati finali. Riuscirà Djokovic a difendere il suo titolo? E le tenniste italiane riusciranno a sorprendere tutti? Non ci resta che attendere con trepidazione l’inizio del torneo e tifare per i nostri campioni.