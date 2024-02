Calcio spagnolo: Biden: Stop alloperazione a Rafah senza piano per i civili. LIVE – Sky Tg24

Il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato che il recente raid militare è stato un punto di svolta nella guerra contro Hamas. Secondo il Ministro, la liberazione di due ostaggi israelo-argentini a Gaza dimostra che Hamas è vulnerabile e che l’operazione ha creato un cambio di mentalità da entrambe le parti coinvolte. Gallant ha inoltre garantito che in futuro ci saranno altre operazioni simili. Attualmente, nella Striscia di Gaza, sono ancora presenti 130 ostaggi, con 29 presunti morti. La liberazione dei due ostaggi è stata un successo significativo per l’esercito israeliano, che sta cercando di porre fine all’ingerenza di Hamas nella regione. Il raid è stato condotto con precisione e determinazione, dimostrando l’impegno di Israele nella lotta contro il terrorismo. Secondo Gallant, questa operazione dimostra che Hamas non è invincibile e che il suo controllo sulla Striscia di Gaza è instabile. L’obiettivo di Israele è di liberare tutti gli ostaggi e porre fine all’oppressione di Hamas nel territorio. Il Ministro ha anche annunciato che ci saranno ulteriori interventi militari simili in futuro, al fine di liberare i rimanenti ostaggi e ristabilire la sicurezza. Si auspica che il successo di questa operazione serva come deterrente per Hamas e dimostri che Israele sia determinato a porre fine alle azioni terroristiche nella regione.

