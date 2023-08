Calcio spagnolo – Bimbo picchiato da madre e patrigno a Ravenna: Scottato con il ferro da stiro

Titolo: “Ragazzo di origine straniera nel Ravennate racconta i maltrattamenti subiti dal patrigno e dalla madre”

Un ragazzo di origine straniera residente nel Ravennate ha recentemente raccontato di aver subito maltrattamenti da parte del suo patrigno e della madre.

Secondo quanto riportato, il ragazzo era stato portato nel suo Paese di origine all’età di un anno e poi era tornato in Italia nel 2017, insieme alla madre e al patrigno. Purtroppo, è proprio a partire da quel momento che i maltrattamenti sono iniziati.

Le violenze subite dal ragazzo comprendevano colpi sul viso e sul corpo, l’utilizzo di una cintura e di un cavo elettrico. Il ragazzo ha spiegato di essere stato picchiato quotidianamente, talvolta con metodi “alternativi” come il lancio di sedie o essere sollevato da terra e buttato giù all’improvviso.

Per cercare di evitare ulteriori punizioni, il ragazzo ha preso la decisione di non fare ritorno a casa in due occasioni. Purtroppo, in entrambi i casi, è stato riportato a casa da connazionali o dalle forze dell’ordine.

I motivi scatenanti di questa rabbia domestica sembrano essere legati al comportamento del ragazzo a scuola o al suo comportamento in generale, che portavano ai maltrattamenti subiti.

Le autorità competenti sono state prontamente informate della situazione e hanno preso le misure necessarie per tutelare il benessere e la sicurezza del giovane. Sono in corso le indagini per accertare ulteriori dettagli e garantire che gli autori di queste violenze siano puniti secondo la legge.

L’episodio ha sollevato profonde preoccupazioni all’interno della comunità e richiama l’attenzione su un problema diffuso, ma spesso ignorato. È fondamentale che le vittime di maltrattamenti domestici di qualsiasi etnia o origine ricevano l’aiuto e il supporto di cui hanno bisogno per uscire da situazioni di violenza.

L’impatto di tali episodi sulla salute psicologica e fisica dei soggetti coinvolti è significativo e va affrontato seriamente. Si spera che la diffusione di storie come questa possa incoraggiare altri a denunciare situazioni simili, contribuendo a porre fine a un ciclo di violenza.