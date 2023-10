Calcio spagnolo – Blitz anticamorra contro il clan di Lauro, 27 arresti

27 arrestati a Napoli, tra cui Vincenzo Di Lauro, figlio del capo del clan Paolo Di Lauro, il cantante neomelodico Tony Colombo e la vedova di Gaetano Marino, Tina Rispoli.

L’operazione è stata condotta nell’ambito di un’indagine sulle attività imprenditoriali e finanziarie del clan di Secondigliano.

I Carabinieri hanno sequestrato beni per un valore di 8 milioni di euro e le accuse includono complicità esterna in associazione di stampo mafioso, aggiudicazione illecita di appalti e il fattore aggravante del contrabbando transnazionale di sigarette.

Le misure sono state emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura di Napoli.

L’indagine ha rivelato che il clan Di Lauro aveva investito nel settore dell’abbigliamento, creando marchi come “Corleone” insieme a Tony Colombo e Tina Rispoli.

Il marchio di energia “9 mm” e il marchio di abbigliamento associato alla criminalità organizzata sono anche legati al clan Di Lauro.

Il clan operava attraverso aziende di facciata, gestendo una palestra, una sala scommesse e supermercati.

Il clan era coinvolto anche nel contrabbando di sigarette, importando circa una tonnellata e mezza di tabacco illegale dalla Bulgaria e dall’Ucraina.

Hanno anche aperto una fabbrica di sigarette, con un investimento di mezzo milione di euro, per confezionare tabacco straniero e venderlo in Italia e all’estero.

L’indagine si è concentrata su attività illecite tra il 2017 e il 2021, tra cui traffico di droga, estorsioni, minacce alle famiglie degli informatori e intimidazioni di imprenditori che partecipano a aste giudiziarie.

I clan Licciardi e Vinella Grassi hanno sostenuto la famiglia Di Lauro nelle loro attività estorsive.