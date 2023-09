Calcio spagnolo: Bologna-Napoli 0-0: Osimhen sbaglia un rigore e poi contesta Garcia – la Repubblica

Il Napoli pareggia senza reti contro il Bologna in una partita deludente per i tifosi partenopei. Osimhen, protagonista negativo della serata, ha commesso degli errori cruciali che hanno influito sul risultato finale. Durante la partita, l’attaccante ha colpito un palo e ha fallito un rigore nel finale, lasciando molta amarezza in campo. Ma non è finita qui: Osimhen ha contestato platealmente l’allenatore dopo la sua sostituzione, scatenando preoccupazione nello spogliatoio del Napoli.

Nonostante le avversità, il Bologna di Thiago Motta si è dimostrato ambizioso nel battere il Napoli, rendendo la partita combattuta e movimentata tra le due squadre. Entrambe le difese erano in emergenza, concedendo diverse occasioni da goal ad entrambe le squadre. Tuttavia, il palo ha negato più volte il gol a Osimhen, che sembrava molto determinato a segnare.

Il portiere del Bologna, Skorupski, si è dimostrato decisivo nel salvare la squadra dalle occasioni del Napoli, mettendo a segno parate decisive. Ma l’errore di Osimhen nel rigore ha rimesso in partita il Bologna, che ha continuato a lottare per il risultato. La sostituzione di Garcia per Kvaratskhelia ha innervosito ancora di più il Napoli, soprattutto a causa delle contestate proteste di Osimhen. Il comportamento dell’attaccante non è piaciuto affatto all’allenatore Garcia, che lo ha dichiarato pubblicamente.

Nonostante la prestazione soddisfacente, ma non del tutto positiva, Garcia si è detto soddisfatto della prestazione della squadra, ma non del risultato finale. Il Napoli, che ha bisogno di una vittoria per tornare nelle prime posizioni, dovrà lavorare duro per migliorare gli aspetti critici emersi dalla partita contro il Bologna. La prossima partita sarà fondamentale per dimostrare la forza del Napoli e riguadagnare la fiducia dei tifosi.