Calcio spagnolo: boom di iniezioni dimagranti e lunghe liste di attesa in farmacia

La frustrazione è diffusa tra coloro che non hanno ancora ricevuto l’iniezione dimagrante, così come tra coloro che hanno già iniziato il trattamento. Un medico specializzato nel trattamento dell’obesità di Winterthur ha spiegato che molti pazienti devono interrompere il trattamento con Saxenda a metà percorso a causa della mancanza di disponibilità delle iniezioni. Questa situazione sta causando problemi e disagi ai pazienti che stanno cercando di perdere peso e raggiungere i loro obiettivi di salute. La mancanza di forniture di Saxenda sta colpendo negativamente il trattamento dell’obesità e sta creando frustrazione tra i pazienti. È fondamentale risolvere questo problema al fine di garantire un supporto continuo a coloro che stanno cercando di combattere l’obesità e migliorare la propria salute.

