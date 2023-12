Calcio spagnolo – Brad Pitt, 60 anni come Benjamin Button – Notizie – Agenzia ANSA

Brad Pitt compie 60 anni come il protagonista del suo film “Il curioso caso di Benjamin Button”

Il famoso attore statunitense, Brad Pitt, festeggia oggi il suo sessantesimo compleanno, coincidendo con il ruolo memorabile che ha interpretato nel film “Il curioso caso di Benjamin Button”. La pellicola, in cui Pitt interpreta un uomo che invecchia al contrario, è stata un grande successo e ha valso al protagonista una nomination agli Oscar.

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, comprese le dipendenze e le battaglie legali con l’ex moglie Angelina Jolie, Brad Pitt sembra essersi ritrovato in una fase positiva della sua vita. Si è infatti trasferito nella casa della sua nuova compagna, Ines de Ramon, con la quale sembra essere molto felice.

Nonostante le sfide affrontate negli ultimi anni, compresa la lotta contro le sue dipendenze e le battaglie legali con Angelina Jolie per la custodia dei figli, Brad Pitt ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua vita. In occasione del suo sessantesimo compleanno, l’attore sta organizzando una grande festa con amici e familiari per celebrare questo importante traguardo.

La nuova compagna di Brad, Ines de Ramon, compie gli anni nello stesso giorno dell’attore. Per questo motivo, i due hanno deciso di festeggiare i loro compleanni con un party congiunto, dimostrando il legame forte e speciale che li unisce.

La relazione con Ines de Ramon sembra aver portato grande felicità nella vita di Brad Pitt. I due condividono interessi e amici in comune, creando una solida base per la loro storia d’amore. Secondo fonti vicine all’attore, la presenza di Ines nella sua vita ha contribuito a migliorare il suo stato d’animo e a raggiungere una nuova serenità.

Nonostante la rottura turbolenta della relazione con Angelina Jolie, Brad Pitt desidera fare pace con la sua ex moglie per il bene dei loro sei figli. Secondo indiscrezioni, l’attore vorrebbe stabilire un rapporto pacifico e civile con Angelina prima di far conoscere loro la sua nuova compagna, Ines de Ramon.

Gli amici più stretti di Brad Pitt considerano il suo attuale stato di felicità un vero e proprio miracolo, considerando le difficoltà e i momenti bui affrontati in passato. Dopo la rottura con Angelina Jolie, Brad ha dovuto affrontare una battaglia legale per la custodia dei figli, oltre a superare le sue dipendenze. Tuttavia, l’attore è riuscito a risollevarsi e a trovare nuovamente la gioia di vivere.