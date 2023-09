Calcio spagnolo – Brandizzo, il fratello di Kevin Laganà e il video prima della strage: «Quella frase servirà a portare giustizia e verità»

“Antonino Laganà svela la verità sulla strage di Brandizzo”

Antonino Laganà, fratello di Kevin Laganà, una delle vittime della terribile strage di Brandizzo, ha annunciato di voler recarsi presso gli uffici del pubblico ministero per rivelare la verità sugli avvenimenti. Laganà, che lavora per l’azienda Sigifer, crede che il video girato da suo fratello prima della tragedia sia una sorta di eredità che desidera condividere con le autorità.

Il filmato, realizzato da Kevin, mostra immagini dei momenti precedenti alla sua morte e un commovente messaggio di addio indirizzato a suo padre. La famiglia Laganà è profondamente scossa dalla diffusione del video e ha espresso la propria indignazione per tale episodio.

All’interno dell’audio del filmato è possibile ascoltare Antonio Massa, un dipendente della Sigifer che non appare nel video, il quale illustra le procedure di manutenzione dell’azienda. Antonino Laganà ha consegnato il filmato agli avvocati della famiglia, i quali hanno provveduto a farlo pervenire alla procura, al fine di contribuire all’indagine in corso.

Alessandro Varallo, collega di Kevin, ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui difende il caposquadra Antonio Massa, menzionato nel filmato audio. Varallo ha affermato di non aver mai sentito pronunciare una frase simile in sette anni di collaborazione all’interno dell’azienda. Egli auspica che emerga la verità circa gli avvenimenti e che si intensifichino i controlli volti a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

L’intero ambiente legato alla strage di Brandizzo è in fermento a seguito delle rivelazioni di Antonino Laganà e del filmato di suo fratello Kevin. Tutta la comunità locale è in attesa di scoprire quale sia esattamente la verità dietro a questi terribili eventi e auspica che si faccia chiarezza sulla sicurezza del settore. In tal modo si potranno adottare le necessarie misure di miglioramento a tutela degli operatori e della comunità nel suo complesso.