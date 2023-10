Calcio spagnolo -> Calcio spagnolo Italiani in Israele: a Pratica di Mare atterrati due voli militari. «Prima gli allarmi poi i missili. Solo 90 secondi per scappare nel rifugio» – Corriere Roma -> Italiani in Israele: Atterrati due voli militari a Pratica di Mare. Prima gli allarmi poi i missili. Solo 90 secondi per scappare nel rifugio – Corriere Roma

Due aerei militari sono atterrati all’aeroporto di Pratica di Mare a Roma, portando a bordo i connazionali che hanno deciso di lasciare Israele. Il primo aereo è arrivato alle 8:15 del mattino, con 99 persone a bordo, mentre il secondo è atterrato alle 9:30. Si stima che circa 200 italiani stiano rientrando da Israele su questi due voli militari, grazie alla richiesta della Farnesina e al coordinamento con il Ministero della Difesa.

Il Ministero degli Esteri ha avviato un attento monitoraggio della situazione in Israele e nei territori palestinesi, mettendo in atto una rete di contatto con i connazionali presenti nel paese. Numerosi turisti e pellegrini, ora rientrati, hanno raccontato delle sensazioni di paura e terrore vissute durante i bombardamenti.

Sono stati organizzati in totale 4 voli per far rientrare in Italia i connazionali in difficoltà, tra cui molti pellegrini. Non sono ancora arrivate notizie riguardo ai due italiani dati per dispersi, tuttavia le autorità stanno lavorando instancabilmente per ottenere informazioni.

I connazionali rientranti sono visibilmente stremati, ma al tempo stesso felici di essere tornati al sicuro.