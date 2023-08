Calcio spagnolo: Calciomercato in diretta, giallo Kane: il Tottenham lo blocca prima della partenza per la Germania. Inter avanti per Arnautovic – la Repubblica

Il calciatore internazionale inglese, Harry Kane, è attualmente bloccato dal Tottenham Hotspur prima della sua partenza per Monaco. L’attaccante di punta sta aspettando il via libera dalla sua squadra di appartenenza per poter volare a Monaco e completare il trasferimento. Tuttavia, sembra che il Tottenham stia cercando di cambiare i termini dell’accordo precedentemente stabilito e ha negato a Kane il permesso di lasciare il Regno Unito.

La situazione si è verificata quando Kane si stava dirigendo verso l’aeroporto di Stansted per prendere un volo diretto a Monaco. Improvvisamente, il giocatore ha ricevuto una comunicazione dal club che gli impediva di partire. Al momento, il calciatore è in attesa di ulteriori comunicazioni e di una decisione definitiva sul suo trasferimento.

Ieri, sembrava che i due club avessero trovato un accordo milionario per il trasferimento di Kane. L’AS Monaco era pronto a pagare al Tottenham la somma di 100 milioni di euro, più altri 20 milioni di bonus. Questo sarebbe stato un affare incredibile per entrambe le squadre e avrebbe segnato un nuovo record per il calciomercato estivo.

Tuttavia, sembra che ora il Tottenham stia cercando di modificare l’accordo per ottenere un contratto più favorevole per il club. Questo potrebbe includere un aumento della somma di denaro trasferita o la richiesta di giocatori come parte dell’affare. Al momento, però, il futuro di Harry Kane è ancora incerto.

Resta da vedere come si svilupperà questa situazione e se il trasferimento di Harry Kane a Monaco sarà ancora possibile. Nel frattempo, i tifosi del Tottenham e gli appassionati di calcio in tutto il mondo attendono con ansia ulteriori sviluppi in questa vicenda.