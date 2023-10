Calcio spagnolo: camminare o salire le scale? Cosa fa dimagrire di più – TGCOM

Seguire una dieta ipocalorica è importante, ma è necessario anche fare attività fisica. La combinazione di una dieta equilibrata e di esercizio fisico regolare è fondamentale per mantenere uno stile di vita sano. Tra le varie attività fisiche, camminare il più possibile e salire le scale a piedi sono due opzioni accessibili a tutti.

Salire le scale, infatti, fa bruciare più calorie rispetto a una camminata veloce in piano. Anche salire solo pochi piani di scale può essere efficace per un allenamento e può contribuire a migliorare la forma fisica generale. Inoltre, sia camminare a passo veloce che salire le scale migliorano la respirazione e il funzionamento dell’apparato cardio-circolatorio e polmonare.

Uno studio recente ha dimostrato che salire almeno 50 scalini al giorno potrebbe ridurre il rischio di problemi cardiaci del 20%. Pertanto, è importante continuare a salire le scale regolarmente per mantenere i benefici ottenuti.

Per un allenamento efficace, la durata minima deve essere di 15 minuti senza interruzioni. Camminare coinvolge tutta la muscolatura del corpo, mentre salire le scale sollecita principalmente glutei, polpacci e quadricipiti femorali. Quindi, salire le scale può essere un ottimo modo per allenare e tonificare specifiche parti del corpo.

La gradualità è importante nell’allenamento. Si consiglia di iniziare con poche sessioni a settimana e di aumentare gradualmente il tempo trascorso a salire le scale. Inoltre, salire le scale è più intenso e brucia più calorie rispetto a una camminata veloce. Quindi, se si vuole aumentare il consumo di calorie, salire le scale può essere un’ottima opzione.

Provarci è il modo migliore per iniziare e i gradini possono diventare veri attrezzi ginnici nel tempo. Quindi, la prossima volta che si incontra una scala, perché non provare a salire anziché prendere l’ascensore? Sarà un modo semplice ed efficace per fare attività fisica e migliorare la salute in generale.