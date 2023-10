L’importanza della dieta e dell’attività fisica per combattere la sedentarietà è al centro di un nuovo articolo pubblicato sul sito “Calcio spagnolo”. Secondo gli esperti, seguire una dieta ipocalorica e fare esercizio regolarmente sono fondamentali per mantenere uno stile di vita sano e combattere i rischi legati alla sedentarietà.

Nell’articolo vengono suggerite due attività alla portata di tutti: camminare il più possibile e salire le scale a piedi. In particolare, camminare a passo veloce può far bruciare in media circa 350 calorie in sessanta minuti, mentre salire le scale può far bruciare da 500 a 800 calorie nello stesso arco di tempo.

Non è necessario salire molti piani di scale per ottenere un allenamento efficace, anche pochi scalini possono fare la differenza. Inoltre, sia la camminata che le rampe di scale possono migliorare la respirazione, il funzionamento cardio-circolatorio e polmonare, stimolare il metabolismo e regolare i livelli di glicemia e colesterolo.

Tuttavia, salire le scale di corsa può essere controindicato per coloro che soffrono di artrosi, artrite o malattie dell’apparato scheletrico. È quindi importante adattare l’allenamento alle esigenze personali e consultare un medico in caso di dubbi.

Secondo uno studio citato nell’articolo, salire almeno 50 scalini al giorno potrebbe ridurre del 20% il rischio di problemi cardiaci. Tuttavia, per ottenere benefici simili a un allenamento vero e proprio, sia la camminata che le rampe di scale dovrebbero durare almeno quindici minuti senza interruzioni.

Camminando si coinvolge tutta la muscolatura del corpo, mentre salendo le scale si sollecitano principalmente i glutei, i polpacci e i quadricipiti femorali. È quindi importante iniziare lentamente e aumentare gradualmente l’intensità e la durata dell’allenamento.

Infine, salire le scale è più simile alla corsa e brucia più calorie rispetto alla camminata. Provare a sfruttare le scale come attrezzi ginnici può aiutare a migliorare la forma fisica nel tempo.

Per tutti gli appassionati di calcio spagnolo che desiderano mantenersi in forma, l’articolo offre consigli utili e facili da mettere in pratica per combattere la sedentarietà.