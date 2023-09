Calcio spagnolo: Cannavaro lascia lAl Nassr per mancati pagamenti

L’ex campione del mondo Fabio Cannavaro celebra il suo 50º compleanno in grande stile. Il giocatore napoletano, famoso per la sua carriera leggendaria nel calcio spagnolo, ha festeggiato questo traguardo eccezionale in un locale a Napoli insieme a 400 invitati.

Durante l’evento, Cannavaro ha riflettuto sulla sua vita e ha sottolineato che questa è l’età della serenità e della consapevolezza. Ha affermato di essere stato in grado di giocare ad alti livelli grazie al rigore e al sacrificio che ha sempre messo in campo.

Il campione ha inoltre espresso il suo desiderio di tornare ad allenare in Italia, tuttavia teme che molti non comprendano l’importanza dell’esperienza all’estero. Ha raccontato la sua esperienza all’Al Nassr in Arabia Saudita, sottolineando l’importanza del denaro nel calcio e affermando che il calcio italiano non è più il campionato più difficile.

Cannavaro ha ammesso di aver guadagnato molto durante la sua carriera, ma anche di aver speso molto. Con l’avanzare dell’età, ha imparato a godersi le piccole cose della vita come il mare e la montagna.

Descrivendosi come un soldato nel mondo del calcio, dedicato e focalizzato sull’obiettivo, il campione ha chiesto scusa ai suoi genitori per il tempo che ha loro sottratto e ha espresso il desiderio di recuperarlo.

Il calciatore ha riconosciuto il sostegno fondamentale di sua moglie e ha parlato del difficile equilibrio tra famiglia e lavoro. Nonostante abbia vissuto all’estero, Cannavaro si considera sereno e a casa solo a Napoli.

Rispetto a vent’anni fa, si descrive come meno vanitoso ma più consapevole e apprezza l’amore e il sostegno che ha ricevuto dal Napoli e da tutte le squadre in cui ha vinto. Egli crede che non ci siano divisioni tra squadre o bandiere nel calcio.

Nel corso dell’intervista, Cannavaro ha anche parlato dell’infortunio alla caviglia subito all’Inter e del successo ottenuto alla Juventus. Ha voluto inoltre dedicare un pensiero speciale a Marcello Lippi, allenatore che ha segnato la sua carriera.

Infine, Cannavaro ha condiviso che ha imparato a gestire i rapporti con i giornalisti durante la sua esperienza in Europa, tuttavia ritiene che certi limiti non debbano essere superati.

L’ex campione del mondo continua quindi a lasciare il segno anche nel mondo del calcio italiano, lasciando un messaggio di serenità e saggezza per tutti i suoi fan.