Calcio spagnolo: Capello critica Sarri e la Lazio in diretta tv – Corriere dello Sport

Il leggendario allenatore Fabio Capello ha dato il suo parere sulla sconfitta della Lazio contro il Bayern Monaco. Capello ha criticato il fatto che la squadra romana abbia giocato sempre con lo stesso sistema, il 4-3-3, durante la partita di Champions League.

Secondo Capello, l’avversario ha approfittato degli errori della Lazio e lui ha consigliato di cambiare modulo durante la partita per cercare di invertire il trend negativo. Capello ha sottolineato che in Italia non siamo abituati a giocare a quel ritmo, evidenziando la differenza di intensità e velocità del gioco rispetto alle squadre straniere.

L’ex allenatore ha analizzato la situazione della Lazio e ha evidenziato la necessità di diversificare il gioco per essere più imprevedibili e mettere in difficoltà gli avversari. Capello ha espresso la sua delusione per la prestazione della squadra italiana e ha sottolineato l’importanza di adattarsi al gioco avversario per ottenere risultati positivi.

La sconfitta della Lazio contro il Bayern Monaco ha suscitato diverse riflessioni e discussioni nel mondo del calcio italiano, con Fabio Capello che offre il suo contributo per migliorare le prestazioni delle squadre italiane in ambito internazionale.