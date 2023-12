Calcio spagnolo: Carne rossa, studio sgombra lOms: Nutriente alleato contro il cancro

La carne rossa, spesso al centro di dibattiti e controversie sulla sua influenza sulla salute umana, sembra avere in realtà benefici sorprendenti nella lotta contro il cancro. Secondo uno studio condotto dall’Università di Chicago, un nutriente chiamato acido trans-vaccenico sarebbe in grado di migliorare le capacità delle cellule T CD8+ nel combattere e infiltrarsi nei tumori.

Gli scienziati, tuttavia, sottolineano che ciò non significa che si debba consumare carne rossa in quantità eccessive. Al contrario, è importante comprendere i meccanismi che permettono di trarne benefici in modo equilibrato. Il consumo moderato di carne rossa può rivelarsi vantaggioso per la salute, soprattutto per i pazienti in terapia immunologica contro il cancro. Infatti, i pazienti con livelli più alti di acido trans-vaccenico nel sangue hanno risposto meglio a tale trattamento.

L’acido trans-vaccenico, che è l’acido grasso più abbondante nel latte umano, viene scomposto solo parzialmente dal corpo umano, lasciando l’80% del nutriente in circolo nel sangue. Uno studio effettuato su topi ha dimostrato che una dieta ricca di acido trans-vaccenico può ridurre la crescita del tumore del melanoma e del cancro del colon, migliorando anche le capacità delle cellule T CD8+.

La scoperta apre la strada all’utilizzo del solo nutriente come integratore alimentare per aiutare il trattamento del cancro basato sulla stimolazione delle cellule T. Tuttavia, è importante stabilire la quantità ottimale di acido trans-vaccenico da assumere come integratore, indipendentemente dalla fonte alimentare.

In conclusione, non esiste un momento specifico per consumare carne rossa, ma è importante farlo con moderazione all’interno di una dieta equilibrata. L’utilizzo della carne rossa e dei latticini dovrebbe essere considerato attentamente e possibilmente supervisionato da un medico o un nutrizionista qualificato. La scoperta dei benefici dell’acido trans-vaccenico nella lotta contro il cancro rappresenta un importante passo avanti nella ricerca sul trattamento delle malattie tumorali usando le cellule T.