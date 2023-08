Calcio spagnolo: Carnevali: Berardi non va alla Juve, Giuntoli non ha rispettato la scadenza

Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rivelato che la trattativa per il trasferimento di Domenico Berardi alla Juventus era in corso, ma è sfumata all’ultimo momento. Secondo Carnevali, il club era disposto ad aprire le porte alla Juventus per il giovane attaccante, tuttavia, era necessario un accordo conveniente per entrambe le parti. Carnevali ha sottolineato l’importanza di un dialogo aperto e trasparente tra il Sassuolo, il giocatore e i suoi agenti per evitare malintesi e potenziali problemi futuri. Inizialmente, il Sassuolo aveva acconsentito a far allenare Berardi a parte e a farlo saltare una partita di Coppa Italia per permettergli di raggiungere un accordo con la Juventus. Tuttavia, domenica prossima Berardi non sarà in campo contro l’Atalanta perché il Sassuolo deve ora iniziare a pensare ai propri interessi. Nonostante l’attrattiva di trasferirsi alla Juventus fosse molto allettante per Berardi, il giocatore è profondamente legato al Sassuolo e, già l’anno scorso, aveva ricevuto un’offerta importante da parte del club. Solo quest’estate si è concretizzata la possibilità di un trasferimento alla Juventus.

