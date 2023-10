Calcio Spagnolo: Caso scommesse, Tonali e Zaniolo lasceranno ritiro – Sky Sport

Inchiesta sulle scommesse illecite coinvolge calciatori italiani

Un’inchiesta sulle scommesse illecite nel calcio italiano ha coinvolto due calciatori italiani di alto livello, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, entrambi giocatori della Nazionale. La notizia è stata confermata dalla Procura di Cremona, che ha inviato un atto di indagine direttamente alla sede della Nazionale a Coverciano.

L’inchiesta, condotta dalla Procura di Cremona, ha preso avvio da sospetti su una presunta combine nelle partite del campionato italiano. Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, entrambi giovani talenti del calcio italiano, sono stati convocati in relazione alle attività investigative in corso.

L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, è stato ascoltato come persona informata sui fatti. La sua testimonianza potrebbe essere fondamentale per fare luce sul coinvolgimento dei calciatori nelle scommesse illecite.

La Procura della FIGC ha anche aperto un’indagine sportiva sui due giocatori e potrebbe essere imposta loro una squalifica non inferiore a tre anni, oltre a una multa di almeno 25.000 euro. Inoltre, c’è la possibilità che la sanzione venga estesa anche a livello internazionale, coinvolgendo le federazioni UEFA e FIFA.

Si prevede che le indagini si concludano entro l’inizio di novembre. Nel frattempo, Tonali e Zaniolo sono sospesi dalle attività della Nazionale in attesa dei risultati dell’inchiesta.

Il calcio italiano è da tempo alle prese con il problema delle scommesse illecite, che minano l’integrità del gioco e gettano ombre sull’intero sistema calcistico. L’inchiesta in corso mira a individuare i responsabili e ad assicurare che venga fatta giustizia.

Il caso ha suscitato grande scalpore nel mondo del calcio italiano, con molti che si chiedono come questi giovani talenti abbiano potuto essere coinvolti in attività illegali. Tuttavia, bisogna ricordare che l’assunzione di colpe non è ancora stata confermata e si dovrà attendere l’esito delle indagini per trarre conclusioni definitive. La presunzione di innocenza rimane fondamentale in questa vicenda.