Calcio spagnolo: Caterina Murino fa sfilare il cane su un tappeto rosso

Caterina Murino è una famosa attrice italiana, ma pochi sanno che ha una grande passione per gli animali. Non molto tempo fa, ha scoperto questa passione che si è rivelata subito totale. In un’intervista rilasciata a Repubblica, l’attrice ha dichiarato il suo amore per gli animali, definendosi una vera e propria amante degli animali.

La passione di Caterina Murino per gli animali è stata confermata durante la 80esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, di cui è stata la madrina. Durante l’evento, l’attrice ha portato con sé il suo amato bassotto di nome Sole, dimostrando ancora una volta il suo legame profondo con il mondo animale.

Caterina Murino, originaria della Sardegna e residente a Parigi da diversi anni, è conosciuta per la sua carriera di Bond girl e per la sua presenza nel mondo del cinema e del teatro. Durante la Mostra del cinema di Venezia, ha sfilato sul tappeto rosso indossando un elegante abito nero, mentre il suo fedele compagno a quattro zampe la seguiva al guinzaglio.

Ma l’impegno di Caterina Murino non si limita solo al mondo dello spettacolo. L’attrice è stata spesso testimonial di campagne contro l’abbandono degli animali, cercando di sensibilizzare il pubblico verso i cani e i gatti. Quest’estate, ha partecipato ad una campagna intitolata “Stai con me”, che mira a promuovere l’adozione dei cani e dei gatti abbandonati.

Caterina Murino non si stanca mai di difendere e proteggere gli animali, dimostrando che la sua passione per loro è autentica e sincera. La sua dedizione e il suo impegno in questo campo la rendono un esempio positivo per chiunque desideri contribuire alla tutela degli animali.