Calcio spagnolo – Cerreto dEsi, uccide lex moglie con 15 coltellate e fa chiamare il 112 dal figlio. Era già a processo per m…

Donna di 53 anni uccisa a coltellate dall’ex marito a Cerreto d’Esi

Una tragedia ha scosso la tranquilla cittadina di Cerreto d’Esi, nelle prime ore di questa mattina. Una donna di 53 anni, di nome Concetta Maruocco, è stata brutalmente uccisa a coltellate dal suo ex marito, Paolo Panariello, presso la loro casa. Il figlio diciassettenne della coppia era presente durante l’omicidio e, spaventato, ha immediatamente chiamato i carabinieri.

Gli agenti si sono precipitati sul posto del delitto, ma purtroppo per Concetta non c’è stato nulla da fare. Il responsabile dell’omicidio, Paolo Panariello, ha confessato l’orribile gesto di fronte ai militari e al procuratore Paolo Gubinelli. L’uomo, un operaio metalmeccanico di 55 anni, è stato immediatamente arrestato per omicidio volontario pluriaggravato.

Questa tragedia è il culmine di una lunga serie di episodi di violenza domestica che avevano coinvolto la coppia. Panariello era già sotto processo per maltrattamenti in famiglia e si trovava sottoposto al divieto di avvicinamento e alla restrizione del braccialetto elettronico. Purtroppo, l’uomo aveva violato più volte queste misure cautelari.

Secondo quanto riferito dallo sportello antiviolenza di Fabriano di Artemisia, questa terribile vicenda era un femminicidio annunciato. La coppia era separata da mesi e aveva anche due figli maggiorenni. Panariello, poco prima di compiere il delitto, si era recato al pronto soccorso per un malore. Dopo essere stato dimesso, è tornato a casa della moglie e, in seguito a un’aggressione, l’ha uccisa senza pietà.

L'intera comunità è profondamente sgomenta e sconvolta da questa tragedia. La violenza di genere rappresenta ancora oggi un triste problema all'interno delle nostre famiglie e della nostra società. È importante che questo evento vieni preso come un monito per affrontare con serietà e determinazione il tema della violenza domestica, cercando di prevenire situazioni simili in futuro.