Calcio spagnolo: Chameleon, il virus che colpisce gli smartphone Android, disabilita i dati biometrici per rubare il codice di sblocco

Un nuovo trojan bancario, conosciuto come Chameleon, sta mettendo in allarme gli utenti italiani di smartphone Android. Questo malware si sta diffondendo attraverso una tecnica davvero ingannevole, e mira a prendere il controllo dei dispositivi, sottraendo informazioni confidenziali.

Una delle sue caratteristiche più preoccupanti è la sua capacità di disattivare i sistemi di sicurezza biometrici. Per fare ciò, Chameleon si maschera da Google Chrome, utilizzando un meccanismo noto come Zombinder. In dispositivi Android 13 e successive, questo trojan è capace di ingannare gli utenti mostrando una falsa pagina HTML, al fine di ottenere il permesso di accessibilità e disabilitare i sistemi di sicurezza biometrici.

Chameleon impiega l’Api Alarm Manager per pianificare le sue attività, ed è in grado di adattarsi alle condizioni specifiche di ogni smartphone.

Per proteggersi da Chameleon, è altamente consigliato evitare di installare applicazioni da fonti non ufficiali, e prestare particolare attenzione alle richieste di permesso per i servizi di accessibilità. Chameleon ha già fatto vittime in passato, fingendosi una app bancaria e CoinSpot. La sua nuova variante è ora presente anche in Italia, rappresentando una minaccia sempre più elevata per gli utenti italiani di smartphone Android.