Calcio spagnolo – Che cosè il pre-diabete e perché è meglio controllare la glicemia a partire dai 30-35 anni

Le basi per la salute cardiovascolare futura si gettano presto in Italia, con almeno 4 milioni di persone in pre-diabete. Secondo uno studio recente, la diagnosi di diabete di tipo 2 è il risultato di una “lunga marcia” che inizia anni prima, con il pre-diabete che aumenta del 60% il rischio di diabete di tipo 2 e di eventi cardiovascolari.

Un semplice test sul glucosio nel sangue può aiutare a individuare il pre-diabete, che affligge altri 4 milioni di italiani accanto ai 4 milioni di persone con diabete. La diagnosi si basa su valori di glicemia a digiuno e emoglobina glicata, mentre il pre-diabete può ridurre l’aspettativa di vita di 14 anni.

Chi dovrebbe controllarsi per il pre-diabete sono le persone sedentarie, sovrappeso, ipertese e con familiari di diabete di tipo 2, dato che l’eterogeneità dei fattori di rischio porta a diversi sottotipi di pre-diabete. La dieta e l’esercizio fisico sono fondamentali per contrastare il pre-diabete, così come l’eliminazione del grasso viscerale che può “curare” la condizione e ridurre il rischio di ammalarsi del 73%.

Nel trattamento del pre-diabete, il farmaco metformina e altri principi attivi hanno dato buoni risultati in casi selezionati. È quindi importante prestare attenzione a questi fattori di rischio per prevenire il diabete di tipo 2 e i problemi cardiovascolari correlati.